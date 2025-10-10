Hamas e Israele i nodi ancora da sciogliere

Il ritiro israeliano sarà graduale: Tel Aviv manterrà il controllo del 53% della Striscia senza un calendario definito. Ancora bloccata la partita sui prigionieri, con Gerusalemme contraria al rilascio di figure come Barghouti e Sadat. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas e Israele, i nodi ancora da sciogliere

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

È un giorno storico: Israele e Hamas sono pronti a ratificare l'accordo raggiunto in Egitto, a dare attuazione al cessate il fuoco e allo scambio di prigionieri. Quali sono i punti più importanti dell'intesa? Mentre il mondo applaude e nelle strade della Striscia e di

La scommessa Israele e Hamas firmano la pace e l'inizio di una nuova stagione per il Medio Oriente Di @GianniVernetti https://linkiesta.it/2025/10/israele-e-hamas-firmano-la-pace-e-linizio-di-una-nuova-stagione-per-il-medio-oriente/… via @Linkiesta

Accordo di pace Israele-Hamas: dettagli e nodi da sciogliere - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase di cessate il fuoco a Gaza con il ritiro delle truppe e il rilascio degli ostaggi, ma sugli assetti futuri pesano ancora diverse incognite, ...

Israele: «Firmata la prima fase dell'intesa su Gaza». Barghouti non verrà rilasciato, l'Idf manterrà il controllo sul 53 per cento della Striscia - Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni di Hamas e Israele hanno raggiunto l'intesa sui nodi più importanti d ...