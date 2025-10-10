Hamas e Israele i nodi ancora da sciogliere

Il ritiro israeliano sarà graduale: Tel Aviv manterrà il controllo del 53% della Striscia senza un calendario definito. Ancora bloccata la partita sui prigionieri, con Gerusalemme contraria al rilascio di figure come Barghouti e Sadat. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas israele nodi sciogliereAccordo di pace Israele-Hamas: dettagli e nodi da sciogliere - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase di cessate il fuoco a Gaza con il ritiro delle truppe e il rilascio degli ostaggi, ma sugli assetti futuri pesano ancora diverse incognite, ... Come scrive ilsole24ore.com

hamas israele nodi sciogliereIsraele: «Firmata la prima fase dell'intesa su Gaza». Barghouti non verrà rilasciato, l'Idf manterrà il controllo sul 53 per cento della Striscia - Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni di Hamas e Israele hanno raggiunto l’intesa sui nodi più importanti d ... Segnala editorialedomani.it

