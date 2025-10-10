Halloween night la cena con delitto a Villa Selvatico

10 ott 2025

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 20, Villa Selvatico apre le sue porte per la serata più misteriosa dell’anno: la Cena con Delitto di Halloween.Un appuntamento unico, dove il fascino della storica villa si intreccia con un intrigante giallo teatrale e una cena d’autore firmata dallo chef. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

