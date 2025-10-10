Haka in Parlamento stop alla deputata in Nuova Zelanda
(Adnkronos) – La deputata fa l'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l'insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L'haka all'interno dell'aula parlamentare non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: haka - parlamento
Nuova Zelanda, i deputati intonato un haka non autorizzato: seduta del Parlamento sospesa
Una haka contro un disegno di legge. Il parlamento neozelandese è esploso ieri in un dibattito acceso, attacchi personali e una protesta sotto forma di danza tipica del popolo maori per contestare una controversa proposta legislativa che vuole modificare radi - facebook.com Vai su Facebook
Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda - (Adnkronos) – La deputata fa l’haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Secondo pianetagenoa1893.net
La neo-eletta deputata Maori esegue l'haka in Parlamento: seduta sospesa in Nuova Zelanda - quando i visitatori in galleria, insieme alla deputata Oriini Kaipara e ad altri deputati, hanno ese ... msn.com scrive