Sakamoto Days è stato uno dei fenomeni anime del 2025. Una miscela perfetta di azione adrenalinica, umorismo tagliente e momenti di tenerezza familiare che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. L’adattamento del manga di Yuto Suzuki, che racconta la storia di un assassino in pensione trasformatosi in padre di famiglia, ha dominato le classifiche di Netflix per settimane, diventando rapidamente una delle serie più amate della piattaforma. Eppure, nonostante questo trionfo clamoroso, il futuro della serie è ora avvolto da un silenzio preoccupante. Ad ottobre 2025, Netflix non ha ancora rinnovato Sakamoto Days per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai visto questo anime? È tra i migliori del 2025, ma la stagione 2 potrebbe non arrivare mai