Se hai scioperato il 3 ottobre rischi davvero grosso: lavoratori gelati dallo spauracchio di una multa salata. Cosa dice la legge È stato fatto un primissimo passo per la pace a Gaza tra israeliani e palestinesi, dopo due anni di atroce conflitto (sconfinato quasi in un genocidio). La notizia, arrivata nella giornata di giovedì 9. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Hai scioperato il 3 ottobre? In arrivo la multa, lavoratori gelati