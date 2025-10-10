Hai parlato davvero troppo!: SQUALIFICATO RABIOT La Lega calcio non ha perdonato"> Spesso i calciatori esagerano con le dichiarazioni e finiscono per causare danni maggiori, che i club devono gestire. Le dichiarazioni dei calciatori, specie nell’era dei social e della comunicazione immediata, sono diventate sempre più sotto osservazione: e non sempre per motivi positivi. Le parole possono creare danni gravi, sia per la reputazione dei singoli che per quella delle società, se usate in modo impulsivo o senza consapevolezza del contesto. In Italia, il regolamento della FIGC prevede precise norme che vietano “dichiarazioni lesive” (art. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hai parlato davvero troppo!: SQUALIFICATO RABIOT | La Lega calcio non ha perdonato