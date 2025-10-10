Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di un momento di forte tensione seguito da un gesto di conforto inaspettato da parte di Tina Cipollari. Dopo le polemiche della scorsa puntata, la dama torinese è tornata in studio con l’intenzione di chiarire e scusarsi con Mario, il cavaliere che aveva respinto il suo interesse. Durante l’incontro precedente, infatti, Mario aveva detto di non provare attrazione per lei, pur riconoscendole fascino e personalità. Una dichiarazione che aveva suscitato una reazione impulsiva da parte di Gemma: “ Meno male che non ti piaccio, non mi piaci nemmeno più te perché ti ho visto di profilo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai bisogno che ti chiami un medico? Ti senti male?”: Gemma Galgani lascia lo studio in lacrime, interviene Tina Cipollari. Ecco cosa è successo a Uomini e Donne