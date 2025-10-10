Hai bisogno che ti chiami un medico? Ti senti male? | Gemma Galgani lascia lo studio in lacrime interviene Tina Cipollari Ecco cosa è successo a Uomini e Donne
Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di un momento di forte tensione seguito da un gesto di conforto inaspettato da parte di Tina Cipollari. Dopo le polemiche della scorsa puntata, la dama torinese è tornata in studio con l’intenzione di chiarire e scusarsi con Mario, il cavaliere che aveva respinto il suo interesse. Durante l’incontro precedente, infatti, Mario aveva detto di non provare attrazione per lei, pur riconoscendole fascino e personalità. Una dichiarazione che aveva suscitato una reazione impulsiva da parte di Gemma: “ Meno male che non ti piaccio, non mi piaci nemmeno più te perché ti ho visto di profilo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Commisso è il principale responsabile di questa situazione, c'è bisogno di professionisti più capaci nella Fiorentina, chiami subito Paolo Maldini" #Fiorentina Le parole e l'intervista realizzata con l'ex dirigente di Empoli e Lucchese https://www.fiorentinanew - facebook.com Vai su Facebook
“Hai l’ansia perché fai poco sesso”, poi bacia la paziente. Medico indagato per violenza a Lucera - Avrebbe dato un bacio sulla guancia ad una paziente di circa 35 anni, poi avrebbe provato a baciarla sulla bocca. Come scrive fanpage.it