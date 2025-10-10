Ha un malore al volante e con il furgoncino finisce contro la caserma dei carabinieri

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025

Attimi di paura nel pomeriggio del 10 ottobre in via Agazzano San Nicolò. Un 50enne mentre era alla guida di un camioncino è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Dapprima si è schiantato contro un’Alfa Romeo in sosta e poi, ormai privo di sensi, è finito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

