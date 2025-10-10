Ha partorito due gemellini e li ha uccisi | orrore a Reggio Calabria

Avrebbe soffocato i gemellini appena partoriti e poi li avrebbe nascosti in un armadio. È finita ai domiciliari Sara Genovese, 25 anni, accusata di duplice infanticidio e occultamento di cadavere. Una storia che scuote la coscienza collettiva arriva da Pellaro, quartiere alla periferia sud di Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione della Procura, la giovane avrebbe partorito da sola due gemellini l’8 luglio 2024, tra le 19 e le 20.30, e li avrebbe uccisi subito dopo la nascita soffocandoli, poi li avrebbe avvolti in una coperta e nascosti dentro un armadio. A scoprire l’orrore era stata la madre della ragazza, il 17 luglio, attirata da un odore nauseante proveniente da una stanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

ha partorito due gemelliniPartorisce e uccide due gemellini, poi li nasconde nell’armadio: l’orrore che ha sconvolto la Calabria - Una storia agghiacciante che ha avuto come sfondo il quartiere Pellaro, nella zona sud della città di Reggio Calabria: la vicenda è avvenuta un anno fa ma la giovane 25enne è stata arrestata oggi ... Secondo quicosenza.it

Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio: nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022 - Orrore a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre: è accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Si legge su quotidiano.net

