Güzide scopre che Dündar potrebbe non essere suo figlio Tar?k viene umiliat

D opo la pausa estiva, Tradimento è tornata conferma la sua forza nel palinsesto autunnale di Canale 5. In onda il venerdì in prima serata, la serie turca ha mantenuto una media di oltre due milioni di spettatori a puntata. Stasera alle 21:20 va in onda una nuova puntata ad alta tensione, che accorcia i tempi verso il gran finale di novembre, da molti atteso, da molti temuto. La serie anche in Turchia ha avuto infatti solo due stagioni. Con la conclusione di questa, probabilmente su Canale 5 tornerà in onda Io sono Farah, che era stata lanciata in estate, al pomeriggio, salvo poi essere sospesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

