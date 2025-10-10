Gusto cultura e intrattenimento a Sammichele di Bari con ' Calici nel Borgo'
Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione Culturale New Bahia annuncia con entusiasmo il ritorno di “Calici nel Borgo”, l’appuntamento che celebra le tradizioni, i sapori e la convivialità nel cuore del Borgo di Sammichele di Bari, inserito tra I Borghi più Belli d’Italia.L’evento, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
gusto - cultura
