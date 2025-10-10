Guillermo del Toro e Netflix lanciano un progetto per sostenere l' animazione in stop motion

Il regista messicano e la piattaforma di streaming aiuteranno le prossime generazioni di artisti con un'iniziativa con sede a Parigi. Guillermo del Toro collaborerà con Ted Sarandos, responsabile di Netflix, per fondare uno studio specializzato in stop motion. Il progetto avrà sede presso la prestigiosa scuola Gobelins, dove ha studiato anche il regista di Cattivissimo Me, Pierre Buffin. Il lancio del progetto Il regista di Frankenstein (di cui potete leggere la nostra recensione) e Sarandos sono arrivati a Parigi per presentare la nuova opportunità che si rivolge alla prossima generazione di artisti specializzati in animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

