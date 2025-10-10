Guidava autobus ora comanda il Venezuela col pugno di ferro | la favola oscura di Maduro
Nicolás Maduro Moros è il presidente del Venezuela dal marzo 2013, una figura controversa che ha trasformato il Paese sudamericano in uno degli stati più isolati e instabili del continente. Nato a Caracas il 23 novembre 1962 da madre colombiana e padre venezuelano di origini ebraiche sefardite, la sua ascesa al potere rappresenta una storia tanto improbabile quanto drammatica per le conseguenze che ha avuto su milioni di venezuelani. Prima di entrare in politica, Maduro lavorava come autista di autobus: un’origine umile che ha sempre utilizzato a proprio vantaggio per costruire la propria immagine di “uomo del popolo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
