Guida per 30 chilometri ubriaco e con la maglia della polizia 60enne a processo ma viene assolto | Tenuità del fatto

ANCONA – Esce dal bar ubriaco, con addosso una polo della polizia, poi sale in auto e guida in quello stato per almeno trenta chilometri. Lo spirito di osservazione dei passanti ha fatto attivare subito una pattuglia dei carabinieri che si è messa alla ricerca del guidatore, un 60enne, trovato in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

