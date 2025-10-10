Guida per 30 chilometri ubriaco e con la maglia della polizia 60enne a processo ma viene assolto | Tenuità del fatto

Anconatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Esce dal bar ubriaco, con addosso una polo della polizia, poi sale in auto e guida in quello stato per almeno trenta chilometri. Lo spirito di osservazione dei passanti ha fatto attivare subito una pattuglia dei carabinieri che si è messa alla ricerca del guidatore, un 60enne, trovato in.

