Guida al weekend tutti gli eventi a Ferrara e provincia nel fine settimana

Se con il festival di Internazionale si sono chiusi i mesi dei grandi eventi ferraresi questo è il fine settimana in cui riapre uno dei simboli cittadini come Palazzo dei Diamanti. Ripartono poi le stagioni teatrali o quelle musicali e non possono mancare tanti appuntamenti culinari ed. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: guida - weekend

Guida al weekend: cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana

Guida agli eventi del weekend (18 – 20 luglio)

Controlli della circolazione stradale nel weekend: ritirate 10 patenti per guida in stato di ebbrezza

Anche questo weekend le occasioni di svago non mancano. Ecco la nostra guida di tutti gli eventi da non perdere dal 10 al 12 ottobre, tra "Wine Sicily", le sagre, "Le Vie dei Tesori" e il concerto degli Zero Assoluto. ' - facebook.com Vai su Facebook

Weekend 10–12 ottobre 2025: eventi e sagre nel Pavese - Cosa fare nel weekend 10–12 ottobre 2025 a Pavia e provincia: Palio di Vigevano, P. Scrive paviafree.it

Le Giornate Fai d'autunno, il giubileo a San Camillo, la rassegna dei cuochi: la guida agli eventi del fine settimana - Cultura, teatro, musica, divertimento e uno sguardo alla tradizione culinaria e non solo: ricco il ventaglio di proposte in tutta la provincia da venerdì a domenica ... Secondo chietitoday.it