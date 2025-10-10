Guida al weekend | Giornate FAI Oktoberfest mortadella vintage e tanto altro!

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica dal vivo, feste della birra, mercatini vintage come se piovesse, sagre, mostre e un bel festival di musica elettronica: questo è un po' il riassunto del weekend del 10, 11 e 12 ottobre a Bologna. Il fine settimana parte con il sound giusto: venerdì sera infatti è il giorno del concerto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - weekend

