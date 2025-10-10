Guerra Ucraina droni russi su un grattacielo a Kiev 12 feriti e decine di evacuati – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 10 ottobre 2025 Attacco russo nella notte a Kiev, un incendio è scoppiato in un edificio di 17 piani nella capitale a seguito di un attacco di droni. Ci sarebbero 12 feriti e decine di evacuati. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

