Guerra ombra contro l' Europa | cosa succede tra Russia e Cina

Negli ultimi mesi la Cina ha dato l'impressione di rafforzare il suo rapporto con la Russia. Non solo in campo economico e commerciale, ma anche, come ha sottolineato Bloomberg, nell'ambito delle sempre più numerose operazioni “ombra” condotte da Mosca contro i Paesi europei. Pechino è stata più volte accusata di fornire strumenti strategici - sorveglianza satellitare, supporto informativo e tecnologie a duplice uso – in grado di amplificare la capacità del Cremlino di colpire obiettivi vulnerabili senza confronti diretti. Ebbene, questa mutazione del fantomatico coinvolgimento cinese – il gigante asiatico nega - starebbe spingendo l'Europa a ripensare alla propria sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

