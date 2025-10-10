Guerra ombra contro l' Europa | cosa succede tra Russia e Cina
Negli ultimi mesi la Cina ha dato l'impressione di rafforzare il suo rapporto con la Russia. Non solo in campo economico e commerciale, ma anche, come ha sottolineato Bloomberg, nell'ambito delle sempre più numerose operazioni “ombra” condotte da Mosca contro i Paesi europei. Pechino è stata più volte accusata di fornire strumenti strategici - sorveglianza satellitare, supporto informativo e tecnologie a duplice uso – in grado di amplificare la capacità del Cremlino di colpire obiettivi vulnerabili senza confronti diretti. Ebbene, questa mutazione del fantomatico coinvolgimento cinese – il gigante asiatico nega - starebbe spingendo l'Europa a ripensare alla propria sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: guerra - ombra
Presentazione del romanzo "L'ombra della guerra" di Andrea Verrocchio a Villa Acerbo di Caprara
La guerra ombra dei droni Peklo ucraini: colpiti zaffiri sintetici e il mega impianto di elio a 1.200 dal fronte russo
Guerra elettronica, l’Italia si fa strada ma sempre all’ombra della tutela Usa
Camminano ancora i passi della guerra, sulla polvere, che nulla ha lasciato se non echi spenti tra le rovine. Scie di fuoco spengono le stelle Tutto tace, tranne l’ombra Che ogni ombra trovi luce, prima dell’alba. ~L. Torsello #UnaBenedettaPreoccupazione - X Vai su X
Due anni dopo il 7 ottobre, Israele ricorda le stragi ancora all'ombra della guerra e nelle proprie fratture interne, ma anche della flebile speranza che il piano proposto dal presidente Trump salvi miracolosamente lo Stato ebraico dall’abisso concreto e morale n - facebook.com Vai su Facebook
"Guerra ombra contro l'Europa": cosa succede tra Russia e Cina - L’intesa tra Cina e Russia si fa più stretta anche sul fronte delle operazioni ibride contro l'Europa sollevando allarmi sulla sicurezza continentale ... ilgiornale.it scrive
Guerra Ucraina, Putin: operazione giusta. Russia: "Missili a Kiev seria escalation" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Putin: operazione giusta. Riporta tg24.sky.it