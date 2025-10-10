Guerra in Ucraina | Nella notte missili su Kiev mezza capitale al buio
Kiev al buio, l’offensiva aerea delle Forze Aerospaziali russe ha sferrato nella notte fra giovedì e venerdì un altro pesante attacco alle infrastrutture energetiche ucraine. Sembra essere questa la nuova strategia adottata da Mosca con l’approssimarsi dell’inverno: lasciare gli ucraini al buio e al freddo. L’attacco notturno. Secondo il Presidente ucraino Zelensky l’attacco è stato sferrato con «oltre 450 droni e 30 missili», causando il ferimento di 20 persone e «la morte di un bambino a Zaporizhzhia». Gli obiettivi degli attacchi sono stati esclusivamente le infrastrutture energetiche ucraine, in particolare centrali idroelettriche, centrali termiche e sottostazioni elettriche. 🔗 Leggi su Panorama.it
