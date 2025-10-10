GUERRA IN FORMULA 1: Verstappen è disperato La FIA vuole escluderlo dal campionato 2026"> Il supercampione potrebbe presto dover salutare lo sport che lo ha reso celebre in tutto il mondo. È disperato. Max Verstappen ha rivoluzionato la Formula 1 con la sua energia e il suo talento fin dai primi anni nel circus. Il pilota olandese, giovanissimo e già competitivo in Red Bull, ha portato una mentalità aggressiva e ambiziosa, costringendo veterani e campioni storici a misurarsi con uno stile di guida senza compromessi. La sua presenza ha reso le gare più imprevedibili e spettacolari, catturando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - GUERRA IN FORMULA 1: Verstappen è disperato | La FIA vuole escluderlo dal campionato 2026