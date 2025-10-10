Guardia di finanza Alberto Catone nuovo comandante del reparto operativo aeronavale di Genova
Nella mattinata di venerdì 10 ottobre 2025 presso la caserma Guardiamare Mario Ruzzi sede del reparto operativo aeronavale e della stazione navale della guardia di finanza di Genova, alla presenza del generale di divisione Cristiano Zaccagnini, comandante regionale Liguria del corpo, ha avuto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
La guardia di finanza torna a presidiare le acque del Lago d'Orta
Frode fiscale da 97 milioni di euro: società cartiera nel casertano. Blitz della guardia di finanza
Si è svolta presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza di Roma - Villa Spada, un’inedita giornata di studi intitolata “Le Autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza”, con l’intervento dei Presidenti di tutte le Autorità di vigilanza e di - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #ROAN #ViboValentia torna in mare “Ariel”, la tartaruga Caretta-Caretta rilasciata dalla Guardia di Finanza nelle acque del vibonese dopo la riabilitazione a cura del Centro Recupero M.A.R.E. Tartarughe e Animali Marini di Montepaone (CZ). #NoiconV - X Vai su X
Guardia di finanza, Nastasia nuovo comandante a Torino - TORINO, 19 SET Passaggio di consegne questa mattina alla caserma 'Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta': il generale di brigata Alberto Nastasia ha assunto il comando provinciale della guardia di ... Segnala ansa.it