Guardia Costiera di Salerno incendio a bordo di uno yacht al largo di Agropoli | concluse le operazioni di salvataggio della nave

Zon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di ieri, 09 ottobre 2025, è divampato un incendio nella sala macchine di uno yacht di circa 50 metri, battente bandiera maltese, in navigazione al largo delle acque antistanti il Comune di Agropoli, ad una distanza di 14 miglia dalla costa. A bordo erano presenti sedici persone, tra membri dell’equipaggio e passeggeri, di nazionalità australiana, filippina e srilankese. Dopo il successo delle operazioni di salvataggio coordinate dal IV MRSC di Napoli – per le quali erano state impiegate due motovedette della Guardia Costiera di Agropoli e di Marina di Camerota – la Capitaneria di Porto di Salerno ha assunto il coordinamento delle operazioni di assistenza e salvataggio dell’unità sinistrata, nel frattempo rimasta senza governo a seguito del devastante incendio all’interno della sala macchine. 🔗 Leggi su Zon.it

guardia costiera di salerno incendio a bordo di uno yacht al largo di agropoli concluse le operazioni di salvataggio della nave

© Zon.it - Guardia Costiera di Salerno, incendio a bordo di uno yacht al largo di Agropoli: concluse le operazioni di salvataggio della nave

In questa notizia si parla di: guardia - costiera

Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera

Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane

160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione

guardia costiera salerno incendioIncendio in sala macchine, traghetto soccorso al largo di Agropoli - Sono intervenuti i vigili del fuoco e la guardia costiera, con l'ausilio di un rimorchiatore. rainews.it scrive

guardia costiera salerno incendioPrincipio d’incendio su uno yacht al largo di Agropoli: salve 16 persone - Le sedici persone presenti sull’imbarcazione sono state tratte in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera. Da agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Costiera Salerno Incendio