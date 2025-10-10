Guardia Costiera di Salerno incendio a bordo di uno yacht al largo di Agropoli | concluse le operazioni di salvataggio della nave
Nella tarda mattinata di ieri, 09 ottobre 2025, è divampato un incendio nella sala macchine di uno yacht di circa 50 metri, battente bandiera maltese, in navigazione al largo delle acque antistanti il Comune di Agropoli, ad una distanza di 14 miglia dalla costa. A bordo erano presenti sedici persone, tra membri dell’equipaggio e passeggeri, di nazionalità australiana, filippina e srilankese. Dopo il successo delle operazioni di salvataggio coordinate dal IV MRSC di Napoli – per le quali erano state impiegate due motovedette della Guardia Costiera di Agropoli e di Marina di Camerota – la Capitaneria di Porto di Salerno ha assunto il coordinamento delle operazioni di assistenza e salvataggio dell’unità sinistrata, nel frattempo rimasta senza governo a seguito del devastante incendio all’interno della sala macchine. 🔗 Leggi su Zon.it
