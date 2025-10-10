Guai per Francesca Fagnani la lite in strada con la polizia | sono dovuti intervenire
Personaggi Tv, a Roma, nel quartiere storico del Ghetto, Francesca Fagnani è stata sorpresa da alcuni passanti nel bel mezzo di un confronto acceso con una agente di polizia. Le immagini — diventate rapidamente virali — ritraggono una conduttrice che non si sottrae alla discussione: toni forti, gesti decisi, parole di protesta. Ma che cosa ha innescato questa scena? E soprattutto, chi è davvero questa figura diventata celebre grazie a Belve e al suo stile trasparente? Leggi anche: “Disumana ignoranza”. Mentana sbotta sui social dopo l’addio a Sottocorona: cos’è successo Francesca Fagnani, la “belva” che non si ferma mai. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: guai - francesca
Rocco Tanica nei guai dopo la frase contro Francesca Albanese: ricordate cosa aveva detto?
“Ci vediamo in tribunale”. Francesca Tocca, la furia dopo il gossip col cantante nei guai
Francesca Fagnani nei guai, litiga furiosamente in strada: così non l’avete mai vista
Guai a raccontare quello che succede sulla #Flotilla. Lo sa bene la giornalista #FrancescaDelVecchio, espulsa dalla missione per aver fatto il suo lavoro: il racconto (e quanti dubbi sulla "missione umanitaria") - X Vai su X
Il King del Tirreno finirà nei guai o scalerà le classifiche? ? Non perdetevi il suo videoclip e la terza puntata de “I delitti del #BarLume” domenica sera alle 21:30 su Tv8 in prima visione! - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fagnani versione “belva”: lite infuocata per strada, cosa è successo - Francesca Fagnani litiga con la municipale a Roma per una multa in Ztl: la conduttrice di Belve beccata durante la sfuriata. Segnala donnaglamour.it
Francesca Fagnani protagonista di una lite in strada a Roma - Francesca Fagnani litiga con la polizia a Roma per una multa in zona Ztl. Riporta msn.com