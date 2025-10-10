Gruppo Musici al via i corsi per nuove leve
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Dopo una breve pausa di alcune settimane a seguito della Giostra di settembre, il Gruppo Musici ha ufficialmente riprese le prove e gli allenamenti nei consueti giorni del martedì e del giovedì in orario 21 - 22. L'attività viene svolta presso la Palestra della Scuola F. Severi e l'attiguo Teatro Mecenate (via dante Alighieri). "Dopo alcuni giorni di riposo dalle prove, ma non dalle uscite che abbiamo comunque svolto nel mese di settembre, i ragazzi sono tornati ad allenarsi per preparare al meglio le prossime esibizioni, guidati dal M° Marco Maestri" - spiega il Presidente Mauro Nappini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
