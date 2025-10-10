Biondini, Tempera, Marangolo, Marzi, Bandini. Sono i nomi che compongono una band straordinaria, già nella leggenda del cantautorato italiano. Nomi che riempiono i teatri di tutta Italia e che stanno per arrivare a Ferrara. Sono “ I Musici di Francesco Guccini ”, cui è affidata l’apertura della rassegna Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025 organizzata dal Gruppo dei 10. Saranno loro, infatti, i protagonisti del primo appuntamento della stagione, che si terrà in matinée questa domenica, 12 ottobre, al ristorante Spirito di Vigarano Mainarda: dopo un pranzo pensato per accogliere insieme l’autunno, saliranno sul palco Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni), Giacomo Marzi (basso elettrico), Ellade Bandini (batteria e percussioni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo dei 10 per Guccini