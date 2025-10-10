Grotte di Frasassi | il parcheggio è abusivo indagato il sindaco
Genga (Ancona), 10 ottobre 2025 – Sequestrato un parcheggio realizzato abusivamente nel parco regionale della Gola di Frasassi, in una zona vincolata e classificata come di rispetto archeologico ed esondabile: fra gli indagati per violazione paesaggistica il sindaco Marco Filipponi, che ha dato il via libera, e Lorenzo Burzacca, amministratore unico del Consorzio Frasassi, nominato direttamente dal sindaco di Genga. L’amministrazione comunale, guidata da Marco Filipponi, il 23 marzo scorso incaricò, con una delibera, il Consorzio Frasassi (partecipato dal Comune di Genga e dalla Provincia di Ancona) di utilizzare il parcheggio e quindi di eseguire i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
