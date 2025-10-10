Grotte di Castellana | da oggi simulazioni di missioni spaziali Fino al 26 ottobre
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Le Grotte di Castellana si preparano a ospitare un evento di rilevanza internazionale e scientifica: dal 10 al 26 ottobre, le eccezionali cavità carsiche saranno la sede della missione “ Commercial Analog Astronaut Mission” (CAAM), organizzata dall’associazione no-profit Space Pioneers. Note anche come ANALOG (Analog Astronaut Missions on Earth), sono simulazioni spaziali condotte in ambienti terrestri controllati con un altissimo grado di fedeltà. Le Grotte sono state scelte per l’isolamento da esseri umani e l’assenza di luce solare, ma soprattutto per le loro condizioni climatiche e morfologiche uniche, capaci di replicare alcune delle caratteristiche fondamentali dell’habitat del terreno lunare, offrendo un laboratorio naturale per la ricerca d’avanguardia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: grotte - castellana
A Castellana Grotte torna Borgo Rosato: vino, musica per esaltare l’enogastronomia locale e viste guidate
Due giorni di grande musica a Castellana Grotte con Edoardo Bennato, Rrari Dal Tacco e Young Hash
Eugenio Finardi a Castellana Grotte per Piazze d’Autore
Castellana Grotte ( Ba) ospita dal 9 al 12 ottobre 2025, in largo Porta Grande, la manifestazione 'Birra Grande': 4 giorni di birra artigianale, street food, animazione e mercatini. Sarà presente uno Stand dedicato ai celiaci, a cura del Laboratorio La Bodeguita di - facebook.com Vai su Facebook
Grotte di Castellana: da oggi simulazioni di missioni spaziali Fino al 26 ottobre - Le Grotte di Castellana si preparano a ospitare un evento di rilevanza internazionale e scientifica: dal 10 al 26 ottobre, le eccezionali cavità carsiche saranno la sede della missione “ Commercial ... Scrive noinotizie.it
Base lunare nelle Grotte di Castellana - Al via le missioni spaziali simulate CARE 1 e CARE 2 Dal 10 al 26 ottobre, le Grotte di Castellana saranno la sede della missione "Commercial Analog Astronaut Mission" (CAAM), organizzata dall’associa ... ambienteambienti.com scrive