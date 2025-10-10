Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Le Grotte di Castellana si preparano a ospitare un evento di rilevanza internazionale e scientifica: dal 10 al 26 ottobre, le eccezionali cavità carsiche saranno la sede della missione “ Commercial Analog Astronaut Mission” (CAAM), organizzata dall’associazione no-profit Space Pioneers. Note anche come ANALOG (Analog Astronaut Missions on Earth), sono simulazioni spaziali condotte in ambienti terrestri controllati con un altissimo grado di fedeltà. Le Grotte sono state scelte per l’isolamento da esseri umani e l’assenza di luce solare, ma soprattutto per le loro condizioni climatiche e morfologiche uniche, capaci di replicare alcune delle caratteristiche fondamentali dell’habitat del terreno lunare, offrendo un laboratorio naturale per la ricerca d’avanguardia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Grotte di Castellana: da oggi simulazioni di missioni spaziali Fino al 26 ottobre