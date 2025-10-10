Grottaminarda l' avviso per gli esercenti interessati a partecipare alla Fiera dell' Immacolata

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la macchina organizzativa comunale per l'attesa Fiera dell'Immacolata. Pubblicato dall'Ente l'Avviso pubblico dedicato agli esercenti che desiderano prenderne parte attiva. C'è tempo fino al 3 novembre per la presentazione delle domande.«Anche quest’anno ci prepariamo a vivere uno degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grottaminarda - avviso

grottaminarda avviso esercenti interessatiFiera dell'Immacolata a Grottaminarda: avviso pubblico per gli esercenti - L'articolo Fiera dell'Immacolata a Grottaminarda: avviso pubblico per gli esercenti proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grottaminarda Avviso Esercenti Interessati