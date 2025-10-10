Grida sospette e luci alla Rocca di Garda allarme rientrato nella notte

Una notte di apprensione sul Lago di Garda si è conclusa senza incidenti, dopo un allarme lanciato per presunte grida e luci sulla Rocca di Garda che ha mobilitato i soccorsi. Intorno alle 22.20 di ieri sera, 9 ottobre, il soccorso alpino di Verona è stato preallertato su segnalazione dei vigili. 🔗 Leggi su Veronasera.it

