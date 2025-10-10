Grida nella notte e luci in parete ma i soccorsi non trovano nessuno | il mistero della Rocca del Garda

Grida e luci misteriose sul sentiero per il Belvedere della Rocca del Garda. Diverse le segnalazioni ai Vigili del Fuoco. Scattano le ricerche del soccorso Alpino ma nessuna traccia di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grida sospette e luci alla Rocca di Garda, allarme rientrato nella notte

Grida e luci intermittenti in parete in piena notte, si teme qualche escursionista in difficoltà e scattano le ricerche: poi la scoperta - Diverse persone hanno sentito delle grida provenire dalla zona del sentiero che porta al Belvedere della Rocca del Garda, dove si distinguevano inoltre una luce sulla parte sommitale e una più ... Da ildolomiti.it

Grida e strane luci sulla Rocca del Garda: ma i soccorritori non trovano nessuno - Notte di ricerche sulla Rocca del Garda a causa di grida e luci accese: ma il Soccorso alpino, intervenuto, non trova nessuno. Lo riporta veronaoggi.it