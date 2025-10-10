Greta Affanni e i suoi ' Organic Flows' | il segno che diventa memoria e natura

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso tra memoria e natura, il lavoro di Greta Affanni rimanda a quel passo del De rerum natura in cui Lucrezio descrive il mondo come composto da due elementi: i corpi e il vuoto. È in questo spazio di tensione che si sviluppa la poetica dell’artista: segni che diventano tracce, frammenti che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: greta - affanni

Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni

Greta Affanni e i suoi 'Organic Flows': il segno che diventa memoria e natura - Dall’Accademia al plexiglass: l’artista racconta la sua ricerca tra corpo, vegetale e segno, in una mostra che unisce istinto, memoria e gestualità ... Da bolognatoday.it

greta affanni suoi organicSi apre ’Organic Flows’, tra natura e segno. Opere di Affanni alla Maurizio Nobile Fine Art - Una poetica in cui si incontrano natura e segno quella di Greta Affanni, il cui solo show Organic Flows è... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Greta Affanni Suoi Organic