LA STORIA. Nel 2018 il trapianto al «Papa Giovanni» con il «dono» che Silvia, 56 anni, ha ricevuto da Elena, 64 anni. Seguita dall’Istituto Mario Negri ora non ha più bisogno di farmaci antirigetto: è uno dei pochissimi casi al mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Grazie al rene di mia sorella sono rinata»

Il coraggio di Francesco Nucera: “Donerò un rene a mio fratello Rocco, è il mio modo per dirgli grazie”

E’ morto l’uomo sopravvissuto grazie al rene donato dalla moglie

Dona un rene al figlio: ad un mese dal trapianto Lelio sta bene. Mamma Paola: “Grazie a chi ci è stato vicino”

Fondazione Italiana del Rene è attiva anche sul territorio! Sabato 4 ottobre 2025, ad esempio, si è svolto a Catania un laboratorio culinario pensato per aiutare il paziente nell'aderenza alla terapia dietetico nutrizionale, con consigli pratici per cucinare ogni gio - facebook.com Vai su Facebook

