Grazia Di Michele è Preziosa
MILANO – “Ogni cosa è preziosa”. Con questo refrain semplice e profondo Grazia Di Michele torna alla discografia con il singolo intitolato “Preziosa” e che preannuncia l’uscita di un nuovo album a dicembre. “Preziosa”, disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali, è un inno alla vita, benedetta in ogni suo minuscolo aspetto, quando anche un particolare, apparentemente insignificante, trova ragione e senso nel percorso di ogni esistenza. Così un granello di sabbia, una stella invisibile, una goccia, una singola nota, diventano protagonisti di una rappresentazione complessa e affascinante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: grazia - michele
