Grazia Di Michele è Preziosa

Lopinionista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – “Ogni cosa è preziosa”. Con questo refrain semplice e profondo Grazia Di Michele torna alla discografia con il singolo intitolato “Preziosa” e che preannuncia l’uscita di un nuovo album a dicembre. “Preziosa”, disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali, è un inno alla vita, benedetta in ogni suo minuscolo aspetto, quando anche un particolare, apparentemente insignificante, trova ragione e senso nel percorso di ogni esistenza. Così un granello di sabbia, una stella invisibile, una goccia, una singola nota, diventano protagonisti di una rappresentazione complessa e affascinante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

grazia di michele 232 preziosa

© Lopinionista.it - Grazia Di Michele è “Preziosa”

In questa notizia si parla di: grazia - michele

Grazia Di Michele: “La creatività ti accompagna per tutta la vita. Amici? Tornerei se…”

PeM Festival 2025: a San Salvatore Monferrato arrivano Oscar Farinetti, Niccolò Fabi, Luca Ribuoli e Grazia Di Michele

Grazia Di Michele &#232; “Preziosa” - Con questo refrain semplice e profondo Grazia Di Michele torna alla discografia con il singolo intitolato “Preziosa” e che preannuncia l’uscita di un nuovo album a ... Come scrive lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Grazia Michele 232 Preziosa