Gravina annuncia | La FIGC rinnova il suo impegno nel campo della sostenibilità sociale

Inter News 24 Gravina lancia l’annuncio in vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale: «La FIGC rinnova il suo impegno nel campo della sostenibilità sociale». Il 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, la FIGC ha lanciato la campagna “Ad Alta Voce”, in collaborazione con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e l’ Ospedale Bambino Gesù. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema della salute mentale, un argomento sempre più rilevante. Secondo l’ OMS, una persona su otto nel mondo vive con un disturbo mentale, e tra i giovani il problema è ancora più grave: circa un adolescente su sette tra i 10 e i 19 anni è diagnosticato con un disturbo mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

