grave incidente sulla statale a grassobbio due feriti

Uno scontro tra auto ha paralizzato la Ss42 all’altezza di Grassobbio. L’incidente poco dopo le 14,30 di venerdì 10 ottobre. Dalle prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste ferite: un uomo di 46 anni e una donna di 52. Sul posto due ambulanze e l’automedica. I soccorsi sono scattati in codice rosso, vale a dire massima gravità. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

