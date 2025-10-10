Grave incidente sulla Statale a Grassobbio due feriti
Uno scontro tra auto ha paralizzato la Ss42 all’altezza di Grassobbio. L’incidente poco dopo le 14,30 di venerdì 10 ottobre. Dalle prime informazioni, sarebbero due le persone rimaste ferite: un uomo di 46 anni e una donna di 52. Sul posto due ambulanze e l’automedica. I soccorsi sono scattati in codice rosso, vale a dire massima gravità. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne
Il tiktoker Mariano Orefice racconta sui social il grave incidente stradale: "Godetevi ogni giorno, la vita è un dono precario" - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano - X Vai su X