Grave incidente ad Albese con Cassano | 4 persone soccorse

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente ad Albese con Cassano intorno alle ore 12.40 del 10 ottobre 2025. Lo schianto tra due auto è avvenuto lungo la ex Statale 639. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu Lombardia sarebbero quattro le persone coinvolte e soccorse, tra loro una donna di 50 anni e un uomo di 69. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne

grave incidente albese cassanoIncidente ad Albese: due feriti gravi - Coinvolte due auto, una Panda sulla quale si trovava un uomo di 69 anni ed una Bmw con tre donne ucraine. Si legge su laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Albese Cassano