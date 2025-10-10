Grave incidente ad Albese con Cassano | 4 persone soccorse
Grave incidente ad Albese con Cassano intorno alle ore 12.40 del 10 ottobre 2025. Lo schianto tra due auto è avvenuto lungo la ex Statale 639. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu Lombardia sarebbero quattro le persone coinvolte e soccorse, tra loro una donna di 50 anni e un uomo di 69. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne
Il tiktoker Mariano Orefice racconta sui social il grave incidente stradale: "Godetevi ogni giorno, la vita è un dono precario" - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente sulla SS.172: cinque auto coinvolte e diversi feriti sulla Locorotondo- Fasano - X Vai su X
Incidente ad Albese: due feriti gravi - Coinvolte due auto, una Panda sulla quale si trovava un uomo di 69 anni ed una Bmw con tre donne ucraine. Si legge su laprovinciadicomo.it