Grave carenza di organico alla Città Metropolitana Gioveni al sindaco Basile | Servono concorsi
Grave carenza di organico alla Città Metropolitana. Lo denuncia il consigliere Libero Gioveni che sottolinea la necessità di intervenire attraverso nuovi concorsi. Da qui la richiesta al sindaco Federico Basile."Nel mio doppio ruolo di consigliere comunale e consigliere metropolitano – spiega. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: grave - carenza
La denuncia del sindacato: "Grave carenza di personale e turni di riposo soppressi nel carcere"
SIAP incontra il Questore di Taranto: al centro dell’incontro la grave carenza di personale
Grave carenza d’acqua per le industrie di Valbasento Confapi
? Soverato, sanità in sofferenza. Il NurSind denuncia la grave carenza di infermieri e OSS nei reparti ospedalieri: turni massacranti e rischio per la sicurezza dei pazienti. Servono assunzioni immediate e una programmazione seria per salvaguardare la - facebook.com Vai su Facebook
Giordano: “Vigili del fuoco alle prese con gravi carenze di organico, depositato un ordine del giorno per nuove assunzioni” - La cartina di tornasole, questa volta, sono Savona, Albenga e Finale, dove le sigle ... Lo riporta msn.com
Polstrada, grido d’allarme del Siulp: "C’è una grave carenza d’organico" - È un forte grido di allarme quello lanciato dal Siulp (sindacato unitario lavoratori polizia) di Reggio sulla situazione critica della sezione Polizia Stradale, la cui carenza di organico sta ... ilrestodelcarlino.it scrive