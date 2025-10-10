Gratteri | L’intelligenza artificiale rivoluzionerà le investigazioni ma serve un’Europa unita e forte

Non è solo una questione di tecnologia, ma di visione politica e coesione. Per il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, l'intelligenza artificiale rappresenta la chiave del futuro delle investigazioni, ma senza un'Europa forte e federale, il rischio è di restare ai margini della scena mondiale.

Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, non ha dubbi: l’intelligenza artificiale è ormai inevitabile anche nel settore della giustizia, poiché avvocati e professionisti la stanno già adottando per restare competitivi. Tuttavia, la sua diffusione pone seri rischi le - facebook.com Vai su Facebook

