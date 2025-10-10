Gratteri fa pace con l’Anm | sarà relatore di punta all’assemblea che lancia la campagna contro la separazione delle carriere
Da sempre Nicola Gratteri è un magistrato “senza corrente”. Mai iscritto ad alcuna delle quattro esistenti, ma pronto a dire “sulla separazione delle carriere parlerò fino all’ultimo momento”. In polemica con i gruppi associativi delle toghe al punto da vedere di buon occhio il sistema del sorteggio per il Csm come possibile metodo per indebolirle. Ma l’attuale procuratore di Napoli, nello stesso ruolo a Catanzaro, per anni pm di punta a Locri, poi procuratore aggiunto a Reggio Calabria, è criticissimo contro la separazione delle carriere perché “tra pm e giudice già c’è tant’è che si può passare una sola volta da una carriera all’altra”, e le statistiche stimano solo un 0,2% di passaggi da una parte all’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
