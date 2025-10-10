Grasse risate su Roberto Saviano defunto per sua scelta Lo scrittore protagonista del triste show dei finti morti in tv

D0vrebbe far ridere, simulando esperienze da morto. Si chiama ‘Roast in Peace’ il nuovo format di Amazon Prime Video, della durata di sei puntate, iniziato ieri sulla piattaforma streaming: un programma nel quale i comici devono celebrare gli “ipotetici funerali” dei Vip italiani. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di illustri personaggi.Protagonisti del programma sono Francesco Totti, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e Roberto Saviano, che è stato protagonista nello show di ieri sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Grasse risate su Roberto Saviano defunto, per sua scelta. Lo scrittore protagonista del triste show dei finti morti in tv

