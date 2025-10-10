di Olga Mugnaini Una rinascita del quartiere che parte della sua storica e nobile tradizione artigianale ricalibrata sulla vita contemporanea, con le sue nuove esigenze e tecnologie. Una riqualificazione urbana che dal passato riprende materiali, linee e forme, per connetterli a visioni contemporanee, dove convivano residenza, attività produttive e persino moderato transito a bassa percorrenza delle auto. Il progetto "Recreos" di rigenerazione dell’area di via Palazzuolo, voluto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze si avvicina a diventare realtà. Luca Dini Design & Architecture è lo studio di architettura selezionato per restituire vita e decoro a una delle zone più degradate del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Graniti e giardini lineari. La proposta di Luca Dini