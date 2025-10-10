Grande Fratello, tra dubbi e perplessità. I coinquilini si espongono sui nuovi arrivati in Casa. Scoppierà il feeling tra di loro?. Il Grande Fratello é iniziato da poco e sta già subendo tantissime variazioni. Nella scorsa puntata andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5 hanno varcato la porta rossa della Casa nuovi concorrenti. Leggi anche Selvaggia Lucarelli rivela perché ha detto “no” al Grande Fratello Nelle ultime ore Anita, Francesco, Giulia e Giulio si sono soffermati sui nuovi inquilini tra dubbi e perplessità. Anita ha confessato: “ Andiamo a riccio ” spiegando anche che dei nuovi concorrenti diversi atteggiamenti non le sono piaciuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, i coinquilini si espongono sui nuovi arrivati in Casa