Grande Fratello i coinquilini si espongono sui nuovi arrivati in Casa
Grande Fratello, tra dubbi e perplessità. I coinquilini si espongono sui nuovi arrivati in Casa. Scoppierà il feeling tra di loro?. Il Grande Fratello é iniziato da poco e sta già subendo tantissime variazioni. Nella scorsa puntata andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5 hanno varcato la porta rossa della Casa nuovi concorrenti. Leggi anche Selvaggia Lucarelli rivela perché ha detto “no” al Grande Fratello Nelle ultime ore Anita, Francesco, Giulia e Giulio si sono soffermati sui nuovi inquilini tra dubbi e perplessità. Anita ha confessato: “ Andiamo a riccio ” spiegando anche che dei nuovi concorrenti diversi atteggiamenti non le sono piaciuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Francesco su Donatella: “C’è un muro da parte sua” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Francesco-su-Donatella… - X Vai su X
#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, i concorrenti “isolano” uno dei loro coinquilini? Ecco cosa sta succedendo (Video) - ha preso il via già da qualche settimana, e all'interno della casa pi ... Riporta isaechia.it
Francesca Carrara contro le inquiline del Grande Fratello/ Lo sfogo: “Vedete la cattiveria in me” - Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello c’è stata tensione tra Francesca Carrara e alcune coinquiline: ecco cos’è successo ... ilsussidiario.net scrive