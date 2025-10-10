Il rapporto tra i due concorrenti pugliesi è ai minimi storici. Dopo le polemiche e gli insulti, Donatella rifiuta ogni collaborazione con Francesco, che si dice deluso e amareggiato. Nella Casa del Grande Fratello continuano a emergere tensioni tra alcuni concorrenti. Tra i gieffini entrati sin dalla prima puntata, due in particolare sembrano non riuscire proprio a trovare un punto d'incontro: i baresi Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto. Francesco e Donatella: dalla nomination alle offese sulla professione Durante le ultime nomination, la casalinga pugliese non aveva nascosto la sua antipatia nei confronti del coinquilino, motivando la sua scelta con parole molto dirette: "Lo nomino perché non ci sopportiamo proprio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, gelo tra Francesco e Donatella: “Da lei solo muri, non vuole nemmeno parlarmi”