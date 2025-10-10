I due amati concorrenti della passata edizione del Grande Fratello stanno davvero insieme? Ecco cosa hanno rivelato Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sui social!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!