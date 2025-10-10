Grande Fratello | Anita e Donatella le favorite dei bookmakers per la vittoria finale
Simona Ventura riporta il Grande Fratello alle sue origini: nessun Vip e più storie vere. Secondo la Sisal, Anita Mazzotta e Donatella sono le favorite del pubblico e degli scommettitori. La nuova edizione del Grande Fratello, affidata a Simona Ventura, segna un ritorno alle origini del format. Dopo anni in cui il cast era composto esclusivamente da volti noti, il reality di Canale 5 torna alla sua formula più autentica con un'attenzione particolare alle persone comuni e alle loro storie. L'obiettivo dichiarato della conduttrice è proprio quello di restituire centralità all''ordinarietà straordinaria' dei concorrenti, riportando il gioco e le emozioni reali al centro della scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
