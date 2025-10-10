Grande Fratello 2025 | quanto guadagnano i concorrenti
Ogni anno il Grande Fratello accende la curiosità del pubblico sui cachet stabiliti per i concorrenti. L’edizione condotta da Simona Ventura ha visto la partecipazione di personaggi non famosi, chiamati anche “nip”. Un cast dunque formato da persone comuni e non più da celebri “vipponi”. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle cifre effettive che guadagnano gli inquilini e sul montepremi finale. Grande Fratello 2025: il montepremi finale. A partire dall’edizione numero 15, il montepremi del Grande Fratello è fissato a 100.000 euro. Anche quest’anno, dunque, i concorrenti si contenderanno questa cifra, destinata al vincitore dell’edizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Al "Grande Fratello" i 'tuguriati' si uniscono ai casalinghi #grandefratello - X Vai su X
#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura al Grande Fratello 2025, quanto guadagna: l’indiscrezione sul cachet da capogiro - Simona Ventura approda per la prima volta al Grande Fratello come conduttrice: quanto guadagna per questo prestigioso ingaggio? Come scrive donnaglamour.it
Grande Fratello 2025 chiude in anticipo per ascolti flop?/ “Cosa succederà al reality e chi rischia davvero” - Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura rischia la chiusura anticipata dopo il recente calo di ascolti? Segnala ilsussidiario.net