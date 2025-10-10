Granaretto Città Metropolitana | ‘L’area verde non è abbandonata il progetto Pnrr è pluriennale

Granaretto, 10 ottobre 2025 – “Negli ultimi giorni sono apparse alcune dichiarazioni che descrivono l’area verde di Granaretto come abbandonata o priva di manutenzione. Desideriamo chiarire che la situazione è ben diversa: il progetto di riforestazione finanziato con fondi del Pnrr non si esaurisce con la semplice piantagione degli alberi, ma rappresenta un intervento pluriennale complesso, finalizzato al ripristino stabile e duraturo della vegetazione” – precisa il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna. Granaretto, area Pnrr in stato di abbandono: sopralluogo di Severini e Costa “ Il progetto infatti si svolge e si completa nell’arco di 5 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it