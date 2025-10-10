Governo in fuga sui dazi | scomparsi i 25 miliardi promessi

Il ministro del Made in Italy va in confusione sul Made in Italy. Negando, di fatto, che sia una sua competenza. Formalmente, Adolfo Urso non ha tutti i torti: le competenze relative al commercio estero spettano alla Farnesina. Ma è chiaro che quando si parla di dazi e di aiuti alle imprese italiane, proprio quelle che esportano i prodotti del Made in Italy, Urso non può certo tirarsi indietro. Eppure lo fa, probabilmente solo perché non sa come rispondere a chi gli fa notare che le promesse del suo governo sono svanite nel nulla. Partiamo da quanto annunciato mesi fa – era aprile – da Giorgia Meloni: di fronte ai dazi statunitensi il governo era pronto a reagire e aiutare le imprese italiane stanziando 25 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

