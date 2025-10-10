Governo in fuga sui dazi | scomparsi i 25 miliardi promessi

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro del Made in Italy va in confusione sul Made in Italy. Negando, di fatto, che sia una sua competenza. Formalmente, Adolfo Urso non ha tutti i torti: le competenze relative al commercio estero spettano alla Farnesina. Ma è chiaro che quando si parla di dazi e di aiuti alle imprese italiane, proprio quelle che esportano i prodotti del Made in Italy, Urso non può certo tirarsi indietro. Eppure lo fa, probabilmente solo perché non sa come rispondere a chi gli fa notare che le promesse del suo governo sono svanite nel nulla. Partiamo da quanto annunciato mesi fa – era aprile – da Giorgia Meloni: di fronte ai dazi statunitensi il governo era pronto a reagire e aiutare le imprese italiane stanziando 25 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

governo in fuga sui dazi scomparsi i 25 miliardi promessi

© Lanotiziagiornale.it - Governo in fuga sui dazi: scomparsi i 25 miliardi promessi

In questa notizia si parla di: governo - fuga

Mediobanca ritenta la fuga dalle nozze con Mps benedette dal governo: assemblea il 21

Algeria: la fuga dell’ex capo della DGSI scuote il governo

Il governo lascia soli i membri della Flotilla: una fuga da codardi per i presunti nazionalisti

Schlein a Cernobbio: Dazi spariti da dibattito, Governo minimizza impatto - (Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2025 "I dazi sono spariti dal dibattito italiano: il governo prima li ha sottovalutati, poi ne ha minimizzato gli impatti e c’era persino qualcuno che diceva che ... Secondo quotidiano.net

Dazi di Trump a rischio boomerang, il governo ammette: “Potremmo essere costretti al rimborso” - ROMA – Dal Liberation Day al Refund Day il passo non è breve, ma rischia di costare caro all'amministrazione Usa. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Fuga Dazi Scomparsi