Gori | Bene il cessate il fuoco a Gaza colpito dai tanti giovani scesi in piazza

È cauto sul percorso iniziato con il cessate il fuoco a Gaza e per accordo firmato da Hamas e Israele. È commosso per le immagini delle persone in festa nella Striscia di Gaza e a Tel Aviv, mentre non nasconde di essere rimasto favorevolmente colpito dai milioni di persone, in particolare giovani, scesi in piazza in tutto il mondo per la pace. Giorgio Gori, europarlamentare, evidenzia che le atrocità viste a Gaza “hanno sollecitato la mobilitazione di una generazione, esattamente come in altri tempi. Ho pensato al Sessantotto con tutte le differenze del caso”, con le manifestazioni “contro la guerra del Vietnam. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

