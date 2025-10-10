Google vuole che attivi Health Connect | ecco perché sta inviando notifiche agli utenti Android

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta inviando notifiche per incoraggiare i propri utenti ad utilizzare Health Connect sugli smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google vuole che attivi health connect ecco perch233 sta inviando notifiche agli utenti android

© Tuttoandroid.net - Google vuole che attivi Health Connect: ecco perché sta inviando notifiche agli utenti Android

In questa notizia si parla di: google - vuole

Google vuole rendere più pratica la funzione Identity Check

Perplexity vuole comprare Chrome, offerta da 34,5 miliardi di dollari per il browser di Google

Perplexity vuole comprare Chrome: offerta da 34,5 miliardi di dollari a Google

Cerca Video su questo argomento: Google Vuole Attivi Health